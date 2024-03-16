"الإحصاء": 9% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال ديسمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، البيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 97.62 خلال شهر ديسمبر2023 (أولـي)، مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.

كما بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 خــــــلال شـــهــــر ديسمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر نوفمبر 2023 حيــــث بلــــغ 104.21 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.

وبلغ الرقـم القيــاسـي لصــنـاعـة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خــــلال شــهـــر ديسمبر2023 مقــــارنة بشهـــر نوفمبر 2023، حيـث بلغ 107.67 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما بلغ الرقم القياسـي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خــــلال شهــر ديسمبر2023 مقــارنة بشــهــر نوفمبر2023حيــث بلــــغ 66.93 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقــم القيـاســي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خـــلال شهــــر ديسمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر نوفمبر 2023 حــيــث بــلــغ 176.63 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.