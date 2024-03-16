السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مقترح برلماني لتعديل مواعيد ساعات عمل البنوك في شهر رمضان

البنوك فى مصر
البنوك فى مصر

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بنص المادة 424 من اللائحة الداخلية بالمجلس، وذلك لتعديل مواعيد عمل البنوك نظرا لتقليص ساعات العمل ظهرا ما يضر بمصلحة المواطنين.


وكشفت عضو مجلس النواب، عن تقدم كثير من المواطنين بشكاوى لتعطل مصالحهم بالبنوك والمصارف في الأيام الأولى من شهر رمضان؛ بسبب إنهاء موظفي البنوك عملهم الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهو توقيت لا يلائم توفير الخدمة للعملاء، حيث يكون قبل انتهاء عمل المواطنين بالقطاع الحكومي بساعة وساعتين بالقطاع الخاص.

وأوضحت راوية مختار، أنه لم يكن متاح للغالبية الخروج من عملهم ليلحقوا بالبنوك قبل انتهاء العمل بها في وقت مبكر جدا وغير معتاد في شهر رمضان، ما يسبب تعطل مصالحهم وعدم إتمامها.

وتابعت "مختار"، أن الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة بسبب تحويلات المصريين بالخارج. كما يحتاج المواطنين إلى خدمات البنوك والصرافة طوال اليوم. وبالتالي على أي أساس تغلق البنوك أبوابها الساعة 1:30 بعد الظهر.

وأضافت:"نقترح عليكم النظر في الأمر وتعديل ساعات عمل البنوك من 9 صباحا إلى 3 مساءً بما لا يعطل مصالح الأشخاص والهيئات التي في حاجة إلى التعاملات البنكية، ومنعا لزحام الموظفين عليها، خاصةً أن عملهم مرتبط بخدمة يحتاجها المواطن على مدار اليوم".

النائبة راوية مختار المستشار حنفي جبالي مجلس النواب مواعيد عمل البنوك ساعات العمل مصلحة المواطنين

مواد متعلقة

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة حول تطوير الأسطول البحرى

برلمانية: موقف مصر الحاسم فى الأزمة الفلسطينية أجهض مخطط التهجير

تحرك برلماني بعد واقعة سقوط اللاعب أحمد رفعت داخل الملعب

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تطوير أسطول النقل البحري

برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في انهيار سعر الدولار

برلماني: زيادة سعر توريد القمح يوفر العملة الصعبة ويحقق مخزونا استيراتيجيا آمنا

برلماني: منح قرض 8 مليارات دولار لمصر شهادة نجاح دولية للاقتصاد

برلماني يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة