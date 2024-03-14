برلماني يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى وذلك بعد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزي، وفى توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد "أبو الفتوح"، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف، موجهًا التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج على وطنيتهم ودعمهم التام لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريون عن العملة للبنك واستطعنا توفيرها للمستوردين، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة فى تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ المصرية.