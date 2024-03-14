الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفى وذلك بعد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزي، وفى توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.

وأعلن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد "أبو الفتوح"، أن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف، موجهًا التحية والتقدير لجميع أبناء مصر بالخارج على وطنيتهم ودعمهم التام لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريون عن العملة للبنك واستطعنا توفيرها للمستوردين، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة فى تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ المصرية.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية الحكومة السيولة الدولارية البنك المركزي سعر الصرف

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة