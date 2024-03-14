برلمانية: موقف مصر الحاسم فى الأزمة الفلسطينية أجهض مخطط التهجير

حذرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمادي إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وعدم الانصياع للمطالب المصرية والدولية بوقف العدوان، ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة: أن موقف مصر الحاسم هو ما كشف العدوان الإسرائيلي أمام العالم كله وأجهض مخطط التهجير.

الأزمة الفلسطينية

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء رئيس وزراء هولندا، حيث شدد على العديد من النقاط شديدة الأهمية فيما يخص الأزمة الفلسطينية والعدوان الحالي في مقدمتها، مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة؛ لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

الاحتلال يلعب بالنار

نوهت عضو مجلس النواب، إلى تكرار مصر تحذيراتها من اقتحام مدينة رفح بريا وزيادة التوتر بالمنطقة، مشيرة: أن الاحتلال يلعب بالنار.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بالقول، إن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو أعمال قصف، ولكنه انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني وجرائم حرب.. موضحا: أن المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تفجر المنطقة ما لم تضع حكومة الاحتلال نهاية لها.

واستمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جوًا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى.

يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.