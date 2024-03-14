الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: موقف مصر الحاسم فى الأزمة الفلسطينية أجهض مخطط التهجير

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

حذرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تمادي إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وعدم الانصياع للمطالب المصرية والدولية بوقف العدوان، ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة: أن موقف مصر الحاسم هو ما كشف العدوان الإسرائيلي أمام العالم كله وأجهض مخطط التهجير.

txt

شيخ الأزهر يرد على ما يحدث فى غزة من القرآن الكريم

txt

برلمانى: رسائل السيسى خلال لقاء رئيس وزراء هولندا شديدة الوضوح بشأن غزة

الأزمة الفلسطينية

ولفتت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء رئيس وزراء هولندا، حيث شدد على العديد من النقاط شديدة الأهمية فيما يخص الأزمة الفلسطينية والعدوان الحالي في مقدمتها، مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة؛ لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

الاحتلال يلعب بالنار

نوهت عضو مجلس النواب، إلى تكرار مصر تحذيراتها من اقتحام مدينة رفح بريا وزيادة التوتر بالمنطقة، مشيرة: أن الاحتلال يلعب بالنار.

واختتمت النائبة ولاء التمامى بالقول، إن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو أعمال قصف، ولكنه انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني وجرائم حرب.. موضحا: أن المخططات الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تفجر المنطقة ما لم تضع حكومة الاحتلال نهاية لها.

واستمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جوًا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى.

يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب إسرائيل قطاع غزة المصرية

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

مسلسلات رمضان 2024.. توقعات الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

عاجل| تقارير دولية: خسائر جديدة للدولار

القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 4.. قصة نفادى وأمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة