برلمانى: رسائل السيسى خلال لقاء رئيس وزراء هولندا شديدة الوضوح بشأن غزة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا، وتحديدًا فيما يخص القضية الفلسطينية، قائلًا: "تكشف عن وعي تام للقيادة المصرية بمخططات إسرائيل السافرة في قطاع غزة ونحو مدينة رفح المصرية".

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك، قائلًا: "مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار والعمل عليه، طوال الشهور الخمسة الماضية عربيًا وإقليميًا ودوليًا".

إبادة كاملة لغزة

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة إبادة حقيقية وليس حربًا أو مجرد أعمال قصف، مشيرًا إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن مصر حذرت مرارًا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وتحذر كذلك من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي.

الموقف المصري واضح من حرب غزة

وشدد نائب الصعيد على أن موقف مصر واضح، وعلى القيادة الإسرائيلية الحالية ألا تغامر بالسلام مع مصر، وأن تتراجع عن أعمالها العدوانية في القطاع، وبالبحث عن تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بأن موقف مصر الحاسم تجاه الاحتلال الإسرائيلي مقدر من العالم كله، علاوة على تواصل المساعدات على كل الجبهات من أجل الشعب الفلسطيني.