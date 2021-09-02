الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: تعديل ساعات العمل فى الخط الثالث اعتبارًا من السبت المقبل

الخط الثالث
الخط الثالث

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تقرر إجراء تعديل في مواعيد العمل ببعض محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق،"الخط الأخضر".

وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم الخميس إنه تم تعديل ساعات العمل بمحطات "عدلي منصور والهايكستيب، وعمر بن الخطاب وقباء"، لتبدأ من الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وأرجعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل في بيانها إلى أن السبب يرجع إلى أعمال الإنشاءات التي تقوم بها الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور. 

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