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سحور سادس يوم من رمضان 2024.. وجبات بسيطة وخفيفة على المعدة

سحور
سحور

سحور سادس يوم من رمضان 2024.. وجبات بسيطة وخفيفة على المعدة، يحرص المسلمين على تناولها في شهر رمضان، وهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

 

سحور سادس يوم من رمضان 2024.. وجبات بسيطة وخفيفة على المعدة

ويستعرض “الدستور” خلال التقرير التالى عدة تفاصيل عن هذا الموضوع:

أفضل الأطعمة الخفيفة فى سحور رمضان 

 أشاد الكثير من متخصصي التغذية بأن الأطعمة التالية هى أفضل أطعمة السحور فى شهر رمضان وهى:

  • جبنة بالطماطم والريحان
  • زبادي وتمر
  • بطاطس مسلوقة مبهرة بالأعشاب
  • سمبوسك بالجبنة مطهوة في الفرن
  • لبن رائب وفواكه مجففة
  • طبق سلطة خضراء وثمرتين موز
  • جبنة فيتا بالنعناع وشرائح من الخيار
  • شوفان باللبن

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سحور خفيف فى اليوم السادس من رمضان 2024:

أكد العديد من المتخصصين فى علم التغذية من خلال تصريحات عدة نقلت فى العديد من وسائط السوشيال ميديا  أن أن السحور الصحي هو الذي يحتوي على مصدر من مصادر البقوليات مثل  الفول المدمس، وكذلك مصدر من مصادر الفيتامينات مثل الخضروات خاصة الخضروات الورقية أو الفواكه الغنية بالماء والألياف، فضلا عن مصادر البروتين التي تنشط الجسم وتمنحه الشعور بالشبع أطول فترة ممكنة ويمكن الحصول عليه من البيض لكى لا تعطش.

 

ومن المعروف أن وجبات الخضار والفاكهة التى تحتوى على الألياف من الوجبات التى لا تسبب العطش بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين كاللبن الزبادي، البيض والحليب وذلك للمحافظة على صحة الجسم ومنع الشعور بالعطش خلال عدد ساعات الصيام

 

تجنبوها فى سحور رمضان..أطعمة  تسبب العطش فى نهار رمضان

وجه العديد من متخصصي علم التغذية بضرورة تجنب الأطعمة المقلية كالبطاطس والفطائر، والابتعاد عن تناول اللحوم والدواجن على السحور، وتجنب حلويات رمضان على السحور قدر الإمكان لتسببها في الشعور بالعطش خلال الصيام، كما ينصح بتجنب مشروبات الكافيين والمشروبات الغازية لتفادي الشعور بالعطس خلال الصيام.

 

فوائد سحور رمضان الخفيف

تحتاج الأمعاء في السحور إلى القليل من الطعام المفيد والاستمرار في تناول السوائل، وهو ما يحققه السحور الخفيف بأصنافه المذكورة في الأعلى

 

السحور الخفيف سيقلل من مشاكل اضطرابات النوم والأرق، ويبعد الجسم عن الشعور بالخمول أو التخمة صباحا.

 

سيعزز تناول السحور الخفيف أيضا من أداء الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الانتفاخ وآلام المعدة ومخاطر الإمساك لاتي يتعرض لها الصائم.

 

تزداد منافع السحور الخفيف في وقاية الجسم من السمنة والترهلات بل ويمكن اعتماده ضمن رجيم رمضان.

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