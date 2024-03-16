موعد آذان الفجر فى اليوم السادس من رمضان السبت 16 مارس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد أذان الفجر فى اليوم السادس من رمضان السبت 16 مارس 2024

وتنشر "الدستور" في التقرير التالى موعد أذان الفجر اليوم السبت 16- 3- 2024.

مواعيد الصلاة فى اليوم السادس من رمضان 2024

موعد أذان الفجر يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

موعد الشروق يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء يوم 6 رمضان 2024 في تمام الساعة 7:21 مساءً.

عدد ساعات الصوم يوم السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

عدد ساعات الصوم يوم 6 رمضان 2024: يبلغ نحو 13 ساعة و27 دقيقة.

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2024

وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان للعام الجاري والحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيمتد لمدة 30 يومًا، ويعد يوم الإثنين 11 مارس اليوم الأقل في عدد ساعات الصيام، حيث بلغ مجموع ساعات الصوم فيه 13 ساعة و18 دقيقة

أطول أيام رمضان من حيث ساعات الصوم

بينما سيكون آخر يوم في شهر رمضان، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر بريل القادم، الموافق ليوم 30 من شهر رمضان، وسيكون هذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصوم، حيث يبلغ مجموع ساعات الصوم فيه 14 ساعة و14 دقيقة

أدعية لشهر رمضان الكريم 2024

"اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما".

"اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك".

"اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك".

"اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت".

"سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت".