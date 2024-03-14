موعد اذان الفجر في اليوم الخامس من رمضان ٢٠٢٤لمحافظات مصر

موعد اذان الفجر في اليوم الخامس من رمضان 2024 ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

موعد اذان الفجر في اليوم الخامس من رمضان ٢٠٢٤

موعد أذان الفجر فى اليوم الخامس من شهر رمضان 2024 حسب ما أعدته ونشرته الحسابات الفلكية التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة على الموقع الإلكترونى الخاص بهم أن موعد أذان الفجرهو الساعة 4.38 وذلك لمحافظة القاهرة .

موعد اذان الفجر في اليوم الخامس من رمضان ٢٠٢٤

وعلى صعيد متصل نشرت الحاسبات الفلكية التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلوات فى اليوم الخامس من رمضان 2024لمحافظة القاهرة ، وهى كالتالى :

المغرب: 6:03

العشاء: 7:21

السحور: 2:18

الإمساك: 4:18

الفجر: 4:38

الشروق: 6:04

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

مواعيد اذان الفجر والصلوات لمحافظة الإسكندرية

عدد ساعات الصيام فى اليوم الخامس من شهر رمضان لمدينة الغسكندرية تصل إلى 13 ساعة و44 دقيقة،ويكون المغرب حسب ما نشرته الحسابات الفلكية في تمام الساعة الـ 6:08 دقيقة، بينما الفجر سيكون في تمام الساعة الـ 4:44 دقيقة، وتكون مواعيد الصلوات فى اليوم الخامس من شهر رمضان لمدينة الغسكندرية 2024 هو

المغرب: 6:08

العشاء: 7:26

السحور: 2:24

الامساك: 4:24

الفجر: 4:44

الشروق: 6:11

الظهر: 12:09

العصر: 3:34

مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر

ويبحث العديد من لامواطنين عن مواقيت الصلوات فى أيام شهر رمضان الكريم فى جميع محافظات مصر حيث أن المواعيد تختلف من محافظة لأخرى ويمكن التعرف على مواعيد الصلاة فى ىى محافظة من خلال الدخول على موقع الهيئة المصرية للمساحة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.esa.gov.eg/Emskaya.aspx

ثم تحديد المحافظة المراد معرفة مواقيت الصلوات بها ثم الضغط على زو "بحث" ومن ثم تظهر النتيجة التى يتم البحث عنها .

أدعية لشهر رمضان الكريم

ربنا بارك لنا في هذا الشهر الفضيل وأعنا فيه على الصيام والقيام وحسن العبادة، ولا تخرجنا منه إلا وأنت راضٍ عنا أتم الرضا يا أرحم الراحمين

ربنا افتح لنا في هذا الشهر الكريم أبواب الرضا والفرح والهناء، وعوضنا عن أيام التعب والجراح التي عايشناها في بعدنا عنك يا أرحم الراحمين

ربي أعني على نفسي فهي أمارة بالسوء وارزقني الهداية والصلاح الذي يقربني إليك يا أرحم الراحمين

ربي قربني من كل ما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأنا لا أقوى من دونك على شيء

ربي نقني في هذا الشهر الفضيل من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغفر لي وارحمني أنا وأهلي وعشيرتي

ربي أعني على الصيام والقيام وحسن العبادة في هذا الشهر الكريم، وقربني منك ومن طاعتك التي فيها سعادتي

أسألك يا رب العالمين التوفيق في كل الأمور التي لطالما استصعبتها وهي عليك هينة