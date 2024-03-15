عمرو الوردانى: القضاء والقدر يقودانا إلى الخير فى الدنيا والآخرة

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الروحي بدار الإفتاء المصرية، عن أسباب الخوف من القضاء والقدر.

وقال خلال تقديم برنامجه" ولا تعسروا"، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الجمعة، إن القضاء والقدر يقودنا إلى الخير في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن الجميع ليس لديه فهم صحيح لمعنى القضاء والقدر، موضحًا أن القدر كتاب توددات الله سبحانه الله وتعالى كتب بمداد من ألطاف الله، وعندما تنظر للقدر تجدة كتب بمداد من اللطف من الله الواحد القهار.

وأشار إلى أن الجميع لابد أن يتعلم التفويض، وما لا تعلمه في المستقبل اعرف أنه به خير، ودائمًا فوض الامر لله سبحانه وتعالي.