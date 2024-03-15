الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميدو يستعد لتجربته الفنية الثانية ويقدم مقترحًا للتوأم لتفادى الصدام مع الأهلى

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، استعداده خوض تجربة الكاتب والسيناريست، في عمل سينمائي جديد بعد نجاحه في تجربته الفنية الأولى، من خلال فيلم الحريفة الذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال ميدو خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أقوم حاليا بكتابة فيلم سينمائي تاريخي، بعيد عن الرياضة والكوميديا وسأقوم خلال أشهر الانتهاء من صياغته".

وأشار العالمي: "لم يتم اختيار الأبطال أو ضيوف الشرف المفترض ظهورهم خلال الفيلم، وبمجرد الانتهاء من صياغة الأوراق وتسكين الأدوار، سنعلن على الفور عن الأبطال وموعد بداية تصوير العمل".

من جانب مختلف، قدم ميدو، مقترحا لـ"حسام حسن" المدير الفني لمنتخبنا الوطني لتفادي الصدام مع الأهلي، لارتباطهم مع المارد الأحمر، بمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو: "كان يجب على حسام حسن استدعاء 7 لاعبين آخرين من باقي أندية الدوري، سواء الزمالك أو بيراميدز، خاصة أن الأهلي يحتاج لخدمات لاعبيه".

وأشار العالمي: "يجب الآن على حسام حسن استدعاء لاعبين محليين آخرين، خاصة أن البطولة الودية ستلعب في مصر ومن السهل ضم أي لاعب محلي، يجب معالجة المشكلة سريعا، قوائم المنتخبات دائما يكون فيها لاعبون احتياطيون للمعسكر".

وأردف: "هناك لاعبون يتدربون مع أنديتهم حاليا، ويكونون جاهزين في أي وقت للانضمام للمنتخب، وكل القوائم يكون فيها قائمة أساسية مع وجود 4 لاعبين على الأقل في القائمة الاحتياطية".

واختتم قائلا: "من الأفضل ضم لاعبين آخرين وترك لاعبي الأهلي، فهناك عناصر في الزمالك مميزة للغاية، وأيضا هناك بعض اللاعبين المميزين في المنتخب الأوليمبي.

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