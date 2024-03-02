السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد حسام "ميدو": صلاح سيفضل الانتقال إلى الهلال فى الموسم المقبل

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث أحمد حسام ميدو، النجم السابق للمنتخب المصري ونادي الزمالك، عن الخطوة المستقبلية لمحمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، واحتمالية انتقاله للعب في الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.

وأشار «ميدو» إلى أن صلاح قد يلعب لأحد أندية الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وقال «ميدو» في تصريحات لبرنامج «دورينا»: "صلاح توصل لاتفاق نهائي مع أحد الأندية السعودية، وسيكون بالدوري السعودي خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "بمعرفتي الجيدة بشخصيته، أعتقد أنه صلاح سيختار الانتقال إلى صفوف الهلال، مفضلا إياه عن أي فريق آخر".

وتابع: "صلاح لا يحب المخاطرة، ويرى أن الهلال هو الفريق الأكثر استقرارا، وهو الفريق الذي يمكنه أن يحقق النجاح معه بشكل أكبر".

وكان صلاح، قريبا من الانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تقدم «العميد» بعرض خرافي قدره 215 مليون جنيه أسترليني، مع راتب أسبوعي يصل إلى 2.45 مليون جنيه استرليني، قبل أن يتمسك النادي الإنجليزي ببقاء النجم الإنجليزي.

وسينتهي عقد صلاح، مع ليفربول الإنجليزي، صيف عام 2025.

احمد حسام ميدو المنتخب المصري ليفربول الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد السعودي

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