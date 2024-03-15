الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوتين: الضربات الأوكرانية التى تستهدف مواقع روسية لن تمر دون عقاب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا تحاول ارتكاب أعمال إجرامية في يوم الانتخابات الأول بروسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تستهدف مناطق المدنيين في روسيا من أجل تعطيل الانتخابات الرئاسية.

وأشار بوتين، إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية بهجماتها واعتداءاتها لن تمر دون عقاب، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه بوتين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة روسيا بمشاركة أكثر من 2500 جندي و35 دبابة لكنها لم تنجح في أي مكان، مضيفًا أن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مواقع روسية لن تمر دون عقاب.

الرئيس الروسي مهاجمة روسيا أوكرانيا الانتخابات الرئاسية

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