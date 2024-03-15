الجمعة 15 مارس 2024
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مصر

"الزراعة" تكشف جهود الدولة لزيادة الصادرات إلى 939 مليون دولار

الدكتور سعد موسى
الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى

أكد الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 939 مليون  دولار يرجع إلى جهود الدولة التي اتخذتها خلال السنوات  الماضية لمنظومة فتح الاسواق لأسواق 95 دولة، ومنظومة التجويد للمزارع والتتبع للمنتجات الزراعية من بداية الزراعة حتى وصول المنتجات الزراعية للمستهلك العالمي إلى جانب التحول الرقمي الذي يعمل علية دائما الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف “موسى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان الحجر الزراعي المصري يسعى دائما إلى التوافق مع تشريعات العالم الخارجي وبما يحتاج من متطلبات تشتريها في المنتجات الزراعية، مشيرا الى دعم القيادة السياسية لمنظومة الحجر الزراعي، إلى جانب تلكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بالصادرات الزراعية لدول العالم الخارجي، وأيضا منظومة الرقابة على السلع الزراعية والاستخدام الرشيد للمبيدات الكيماوية في الزراعة والتي يستخدمها في مكافحة الآفات وبشكل جيد.

وأضاف “موسى” أن المنتجين الزراعيين أصبح لديهم وعي كافي احتياجات الاسواق العالمية  والكل يحاول التعاون مع دول العالم الخارجي إلى جانب زيادة دعم الحجر الزراعي بالخريجين الجدد بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن الحجر الزراعي يرتكز على تواجد المنتجات الزراعي في التجمعات الاقتصادية الكبرى مثل الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الامريكتين.

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن هناك تطوير في منظومة الحجر الزراعي واستخدام فتح الاسواق التي لمصر فيها تواجد ونعمل على المميزات التنافسية للمنتجات الزراعية عالية الجودة التي تصل للمستهلك الاجنبي وتنافس دول كثيرة قد سبقت مصر في التصدير مثل اسبانيا ومستعمل في زيادة الصادرات الزراعية استراتيجية 2030 ومايتعلق باستراتيجية الصادرات الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة انه تتم مراقبة جودة المنتجات بدقة من خلال عمليات الفحص والاختبار والتحليل المختبري لضمان خلوها من الآفات والملوثات. وتوفير المعايير الصحية والفنية وتعزيز  الحجر الزراعي المصري والتزام البلاد بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية.

وأوضح “القرش" أنه  تتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان الامتثال لهذه المعايير.و يتم توفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها.

-الزراعة تكشف جهود الدولة زيادة الصادرات الزراعية إلى بطاقات الدفع مليون

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