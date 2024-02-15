مدير الحجر الزراعي: مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح

قال المهندس سيد عباس، المدير الفني للحجر الزراعي في مصر، إن الحجر الزراعي يحاول جاهدًا الحفاظ على الثروة الزراعية بصورة دقيقة سواء عند التصدير أو الاستيراد، حيث يسعى الحجر إلى القضاء على الآفات الزراعية القادمة من الخارج ومنع خروج آفات من خلال المنتج المصري للخارج أيضًا.

تصدير الموالح

وأكد المهندس سيد عباس، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية تحتل المركز الاول الآن في تصدير الموالح، حيث يتم إنتاج 2 مليون طن من الموالح كل عام.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تقوم بتصدير 7 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى جميع أنحاء العالم بجودة عالية.

زيادة الثقة في المنتج المصري

وتابع: "المنتج المصري أصبح الطلب العالمي متزايد عليه بصورة كبيرة، وهذا الطلب المتزايد نتيجة زيادة الثقة في المنتج المصري وتحسين العلاقات المصرية الدبلوماسية مع الكثير من دول العالم".