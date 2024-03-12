وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفى المصرى

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة، أمام المنتجات الزراعية المصرية.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة الصادرات الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبي.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق السلفادورية أمام اليوسفي المصري.

وأفاد التقرير أيضًا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق السلفادورية أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليًا في التصدير.

جدير بالذكر أن السوق السلفادورية مفتوحة أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، هذا وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرًا لجودتها العالية، واتباع كل إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة، بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكل عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل، وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات ٤٦٧ مليون دولار، ثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.