"الزراعة": عودة تصدير الفراولة إلى السعودية منذ مطلع فبراير

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن المملكة العربية السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة الرسمية للاستيراد الإلكترونية بالسعودية، منذ الخميس الماضي 1 فبراير، للسماح بدخولها أسواق المملكة.

أوضح موسى أنه لم يكن هناك حظر على الفراولة المصرية، وأنه كان قرارا إجرائيا وتنظيميا داخليا يخص المملكة، وجرى تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلية في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

القيادة السياسية تدعم منظومة تطوير الحجر الزراعي

أشار موسى إلى أن الحجر الزراعي المصري تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للمملكة، مع العلم بأن إذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما.

أكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

وناشدت وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول، نظرا لجودتها العالية.