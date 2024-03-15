جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 (علمى علوم- علمى رياضة) وأدبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشرت فى بداية العام الدراسى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2023/2024 للشعبتين علمي(علوم- رياضة) وأدبي.

وحسب الخريطة الزمنية للوزارة فإنه من المقرر أن تبدأ يوم السبت 10 يونيو المقبل حيث يتم خلالها امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع ثم تبدأ امتحانات المواد الأساسية بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي (علوم- رياضة ) وأدبي

يوم الإثنين 10 يونيو 2024

امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024:

الاقتصاد والإحصاء

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024

يوم السبت 22 يونيو 2024:

مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024:

مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم 29 يونيو 2024:

مادتا الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم السبت 6 يوليو 2024 :

مادة الكيمياء والجغرافيا

يوم الأربعاء 10 يوليو2024 :

مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

يوم السبت 13 يوليو 2024 :

التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024:

الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

يوم السبت 20 يوليو 2024 :

الديناميكا لشعبة علمى رياضة

أدعية دخول الامتحانات

-ربى إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر علي من خزائن رحمتك، وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم

-اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، ولا منجى وملجأ منك إلا إليك

-اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير

-يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا كريم يا أرحم الراحمين، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، وافتح علي بمعرفة العلم وحسّن أخلاقي بالحلم

-اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا

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