اليوم السبت.. الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها: ولد جياكومو في 15 مارس عام 1834م في جزيرة باليرمو بإيطاليا.. والده يدعى جياكومو كوزمانو وأمه تدعى مادالينا باتي، وكان ترتيبه الرابع من بين خمسة أطفال.

في سن الثالثة فقد والدته في وباء الكوليرا.. أصبحت أخته الكبرى فينتشينسينا، المسئولة عن تربيته هو وأخوته، فنقلت الفضائل المسيحية إليه عندما كان طفلاً، أظهر اهتمامه بالفقراء والمحتاجين وكذلك بالحماس التبشيري، في المنزل كان دائما كان مخزن الطعام مغلقاً لأن جياكومو الصغير لم يتردد في إعطاء كل شيء للفقراء الذين طرقوا بابه.

شهد بعض الناس على كرمه عندما التقى برجل فقير بارد على طول الطريق، وتبرع بقميصه لتغطيته، أو عندما ألقى حذائه من الشرفة لصالح صبي فقير سار حافي القدمين. من الأعوام 1841 إلى 1851 درس في معهد القديس ماسيمو للرهبان اليسوعيين في باليرمو، وقد اجتذبه المثل الأعلى التبشيري.فبدا يقرأ مجلات المبشرين الذين عملوا في جبال روكي بأمريكا الشمالية بحماس كبير ، ويرغب أيضًا في أن يكونوا جزءًا من تلك المجموعة.

كما شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرام للأقباط الأرثوذكس، بهيلوبوليس، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني.

يقام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا العام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، تحت شعار "ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية.

شارك من الكنيسة الكاثوليكية كل من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر.

شارك أيضًا الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر.

حضر أيضًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلو العائلات الخمس للمجلس.

تضمن اليوم الافتتاحي كلمة المطران كلاوديو لوراتي، والأب بولس جرس، عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، كذلك، كلمة الدكتور ميشال عبس، والقس يشوع يعقوب، بالإضافة إلى كلمات ممثلو مختلف الكنائس المسيحية.