الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ربنا فين؟.. على جمعة يجيب فى "نور الدين"

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الكون مثل الدائرة ونحن داخل الدائرة والله خارجها.

وأضاف "جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى: "الله مختلف تمامًا عن الكون، فالرب رب والكون كون، ويجب ألا ننسى هذه الحقيقة أنه ليس كمثله شيء".

وتابع: "الكون واسع جدًا وقال له الله كن فكان؛ لأن الله على كل شيء قدير، لكنه خارج تلك الدائرة ليس محصورًا داخلها مثلنا"، موضحًا أن تلك الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن على رأسها العرش وهو أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى.

واستكمل: "العرش تحته الجنة والنار، إذا هذا العرش رهيب وكبير جدًا لو جلسنا نقول كبير لم يكف، موضحًا أن الدائرة بها الزمان والله يتصرف فيه".

وتابع: "الدائرة بها المكان أيضًا مثل المسجد والمنزل، وأيضًا الدائرة بها أشخاص وأحوال مثل الجوع والعطش والشبع والفرحة وهكذا".

وأوضح أن العالم به 4 أشياء وهي الزمان، المكان، الأشخاص، والأحوال، متابعًا: "ربنا فين بقى؟ برة لأنه مدخلش الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال، هو واحد أحد فرد صمد خارج تلك الدائرة فهو رب العالمين".

على جمعة نور الدين برنامج نور الدين الكون القناة الأولى

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