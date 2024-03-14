"القومي للبحوث" يبرز أهمية وجبة السحور (فيديو)

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن وجبة السحور وجبة مهمة جدًا، وأوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضافت عبده لكاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أنه لا بد من تناول وجبة السحور في وقت متأخر، كما يجب أن تكون وجبة غذائية متكاملة، أي تضم كل العناصر الغذائية سواء بروتين أو كربوهيدرات أو دهون أو فيتامينات وأملاح معدنية.

وأشارت إلى أن الطبق الأساسي على وجبة السحور في مصر هو الفول، متابعة: "يفضل استخدام الزيت الحار على الفول لأنه غني بالأوميجا 3 أو الأحماض الدهنية عالية التشبع، وذلك بالإضافة إلى وضع الليمون وتناوله بالخبز البلدي أو الخبز كامل الحبة لأنه غني بالألياف الغذائية، والتي تشكل أهمية كبرى بالنسبة لأجسامنا وصحتنا وحركة الأمعاء والجهاز الهضمي بصورة جيدة".

وتابعت: "يجب أيضًا تناول الخضراوات بجانب طبق الفول سواء كان جرجير أو طماطم أو خيار، وكوب زبادي الذي يحتوي على البكتيريا المفيدة للغاية للجهاز الهضمي أو اللبن"، مشددة على ضرورة شرب كمية مياه كافية، وتوزيع كميات المياه من بعد الإفطار حتى السحور حتى لا يشعر الشخص بالجفاف.