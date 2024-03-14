شادى زلطة: زيارة رئيس وزراء هولندا تعكس الدور المحورى لمصر تجاه غزة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة، إن زيارة رئيس الوزراء الهولندي لمصر تعكس الدور المحوري لمصر في ملف القضية الفلسطينية.

وأضاف "زلطة"، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء هولندا، كانت ترتكز على عدة نقاط مهمة أولاها التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الهولندية داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة والخضراء.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الهجرة غير الشرعية والجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار، وأن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ ويتم التعامل معهم مثل المصريين، ولهم العديد من الامتيازات.