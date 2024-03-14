المجتمعات العمرانية توضح حصة طرح الأراضي الاستثمارية بدمياط الجديدة

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أرضٍ إستثمارية بأنشطة سكنية فندقية تجارية وصناعية ونادى إجتماعي، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر مارس الجارى.

لدعم الإستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمركز الحى السادس بنشاط نادى اجتماعي بمساحة 22680مترا مربعا، سعر المتر 5900 جنيه، بنسبة بنائية لا تزيد عن 20% من مساحة قطعة الأرض، وبارتفاع أرضى ودور أول فقط بالنسبة للمبنى الاجتماعى أو المبانى الخدمية، والردود لايقل عن 10 متر من جميع الجهات، مع الالتزام بالشروط الخاصةبالحماية المدنية، مع مراعاة توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى للجراجات، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة الأرض.



وأضاف الدكتور المهندس محمد خلف الله، أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات ماعدا الدوائى والغذائى بمنطقة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، بمساحة 1638 مترًا مربعًا، سعر المتر 1670 جنيها، بنسبة بنائية 65% من مساحة قطعة الأرض، وأقصى إرتفاع 15م طبقًا للاشتراطات، والردود لايقل عن 2.5م من جميع الجهات، ويمكن البناء على الصامت من جانب واحد، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعتي أرض بمنطقة بيت الوطن غرب المدينة بنشاط تجارى إدارى فندقي ترفيهي، القطعة الأولى بمساحة 4889 مترا مربعا، سعر المتر 25310 جنيه، بينما القطعة الثانية بمساحة 4972 مترا مربعا وسعر المتر 25310 جنيهات، باشتراطات بنائية معامل الإشغال 1.2، وبارتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 13 م والردود 6 م من جميع الاتجاهات، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، واستيفاء كافة الموافقات اللازمة للمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى سكني بالمنطقة المركزية بالمدينة بمساحة 667 مترا مربعا، سعر المتر 46270 جنيها، وقطعة أرض أخرى بنشاط سكني فندقي تجاري، شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة، بمساحة 1349 مترا مربعا، سعر المتر التقديرى 16355 جنيها.

