الأحد 18 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

5 قرارات غلق وتشميع لعيادات طيبة بدون ترخيص في دمياط الجديدة

الدكتور محمد خلف
الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه أصدر قرارا بشن حملة موسعة، لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز.

وأسفرت القرارات عن تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع للعيادات الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الحي الثاني ومركز الحى الثانى والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

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وأوضح الدكتور محمد خلف الله، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

خلف الله يحذر المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت

وأضاف أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقا للقانون رقم ( ٤١٥ ) لسنة ١٩٥٤ م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨١ م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى ذات السياق، تم عمل إزالة فورية تقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثانى، وكذلك غلق وتشميع لمحلات تعمل بدون ترخيص بالمنطقةالمركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز،  وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

وذكر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز  ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات  والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ إلى المظهر الحضارى والجمالى، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

 

دمياط الجديدة شن حملة 5 قرارات عيادات الطبية الغلق الإخلاء الإدارى

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