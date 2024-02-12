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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

6 مارس.. فتح المظاريف المغلقة لتنفيذ المسطحات الخضراء بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة طرح وإسناد أعمال صيانة وتأمين المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات وشبكة الري (  pop_ up )، بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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التفاصيل الفنية لرسو المناقصة على شركات المقاولات المتخصصة 

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز، نظير سداد 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي وقدره 20 ألف جنيه، ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأكد رئيس الجهاز، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات للعملية الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقرالجهاز، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الأربعاء الموافق 6 مارس القادم في الثانية عشر ظهرًا، بمقرالجهاز، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة "الفئة الثالثة" أعمال صيانة المسطحات الخضراء أو "الفئة السابعة" أعمال الأشغال العامة ومحطات الري، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.


يذكر أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية، حيث أن قانون المناقصات والعقود الحكومية في مصر هو القانون رقم 182 لسنة 2018، والذي صدر في 18 نوفمبر 2018، وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر، ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي اللائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها، ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

المسطحات الخضراء الحديقة المركزية دمياط الجديدة اسناد أعمال وشبكة الرى

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