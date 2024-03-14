افتتاح معرض "عدسة الفن الإسلامى" بمركز الحرية للإبداع الفنى.. الليلة

عدسة الفن الإسلامي.. عنوان المعرض الفني الذي يحتضنه مركز الحرية للإبداع الفني، في الثامنة والنصف من مساء اليوم 14 مارس والموافق الرابع من رمضان.

تفاصيل معرض عدسة الفن الإسلامي

يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، فعاليات المعرض الفوتوغرافي، الذي يقام تحت عنوان “عدسة الفن الإسلامي”، وذلك بالتعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية.

وتقام فعاليات المعرض في قاعتي الأخوين وانلي، في مركز الحرية للإبداع الفني، وتستمر فعالياته حتي 18 مارس الجاري.

ويعقد معرض “عدسة الفن الإسلامي”، للتصوير الفوتوغرافى للعام الرابع عشر على التوالى، في رحاب مركز الحرية للإبداع الفني، ويهدف المعرض هذا العام على تشجيع مصورى الفوتوغرافيا إلى رصد روائع وجماليات الفن الإسلامى فى ربوع مصر والعالم.

يأتى افتتاح المعرض هذا العام بالتزامن مع المشروع السنوى لنادى كارت بوستال ومشاريع النادي فى دعم وتنشيط السياحة الذى يعد الأول من نوعه الذى يقدم الصورة السياحية فى ثوبها الجديد، والعمل على إحياء طباعة الأعمال الفوتوغرافية.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أول المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر، بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية.

كما يعتبر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى لأهالي الإسكندرية من أدباء وفنانين وأصحاب الهوايات والمواهب المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كل المجالات العلمية والفنية.

توقيع ومناقشة كتاب عبده داغر

في سياق متصل، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية، بمقره الكائن بشارع رمسيس، في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب “عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار”، أحدث مؤلفات الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام التخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية.

ويناقش الكتاب ويحاور مؤلفته، الناقد الموسيقي الدكتور خالد داغر. كما يشارك في الأمسية عدد من تلاميذ الموسيقار الراحل عبده داغر، وهم العازفون: محمد ظهير ــ هشام عصام ــ حازم شاهين، إلى جانب تقديم فقرات فنية أداء الضيوف.

يشار إلى أن الموسيقار “عبده داغر”، يعد أحد الرموز الموسيقية البارزة في الفن المصري، لقب بـ“ملك التقاسيم” واشتهر بأسلوب ومنهج مميز فى العزف والتأليف يعتمد على استعراض إمكانات الآلات الموسيقية لتطوير القوالب القديمة بدلا من حصرها في محاكاة الصوت البشري.