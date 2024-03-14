الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ما هى صواريخ تاوروس التى يرفض المستشار الألمانى توريدها لأوكرانيا؟

صاروخ تاوروس
صاروخ تاوروس

في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا، برزت صواريخ تاوروس كسلاح ذو قدرات عالية، تثير الجدل حول إمكانية توريدها للجيش الأوكراني. 

 

يرفض المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا، بينما يرى خبراء عسكريون أنها قد تُحدث فرقًا كبيرًا في مسار المعركة.

 

ما هي صواريخ تاوروس؟

تُعد صواريخ تاوروس صواريخ جو-أرض بعيدة المدى، تتميز بدقة عالية وقدرة على اختراق التحصينات القوية. تم تطويرها بشكل مشترك بين ألمانيا والسويد، وتستخدمها حاليًا ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

 

ما هي قدرات صواريخ تاوروس؟

يبلغ مداها 500 كيلومتر، وتستطيع حمل رأس حربي يزن 500 كيلوغرام من المتفجرات. تتميز الصواريخ بقدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة، مما يجعلها صعبة الاكتشاف من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

 

لماذا يرفض شولتز توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا؟

يرجح البعض أن رفض شولتز نابع من مخاوفه من تصعيد الصراع مع روسيا، خاصةً وأن هذه الصواريخ تُصنف كأسلحة استراتيجية. كما يخشى من أن تُستخدم هذه الصواريخ لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، مما قد يؤدي إلى ردة فعل عسكرية قوية من موسكو.

 

ما هي وجهة نظر خبراء عسكريين؟

يرى خبراء عسكريون أن صواريخ تاوروس قد تُحدث فرقًا كبيرًا في مسار المعركة لصالح أوكرانيا. من خلال قدرتها على تدمير أهداف عسكرية روسية بعيدة المدى، ستُمكن أوكرانيا من شلّ قدرة روسيا على شنّ هجمات.

ويبقى مصير صواريخ تاوروس في أوكرانيا معلقًا، بينما تستمر المناقشات حول إمكانية توريدها. لا شك أن هذه الصواريخ قد تُشكل سلاحًا فعالًا للجيش الأوكراني، لكن المخاوف من تصعيد الصراع مع روسيا تُعيق اتخاذ قرار نهائي.

 

استجواب المستشار الألماني

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا عن رفضه الواضح لتوريد صواريخ موجهة بعيدة المدى طراز تاوروس إلى أوكرانيا.

 

وخلال أول استجواب له في البرلمان الألماني هذا العام، قال شولتس اليوم الأربعاء، إن التروي ليس ضعفا كما يصفه البعض، بل إن التروي هو الحق الذي يستحقه المواطنون في هذا البلد، وأردف، ومن لوازم هذا التروي أيضا استبعادي توريد أنظمة أسلحة بعيدة المدى من تلك التي لا يمكن أن يكون توريدها مجديا إلا إذا ارتبط بنشر جنود ألمان حتى خارج أوكرانيا، هذا هو الحد الذي لا أعتزم تجاوزه كمستشار.

صواريخ تاوروس تاوروس المستشار الألماني أولاف شولتس شولتس أوكرانيا

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