الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما معنى الإلحاد فى أسماء الله الحسنى؟.. شيخ الأزهر يوضح

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإلحاد لغويًا يعني الانحراف من الحق إلى الباطل، والإلحاد هو الضلال والميل عن الطريق والمسار المستقيم.

معنى الإلحاد 


وأكد الدكتور أحمد الطيب، خلال لقائه ببرنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هناك من ألحدوا في أسماء الله الحسنى، بمعنى الخروج عن المعاني التي تحملها هذه الأسماء.

وأضاف في حديثه، أن تسمية الأصنام بأسماء الله سبحانه وتعالى إلحاد وضلال كبير، ومن يفعل ذلك يكون عقابه في الآخرة شديدًا.

تشبيه الله بالبشر 

وأشار إلى أنه لا يجوز تشبيه الله سبحانه وتعالى بالبشر، فلا يصح أن نقول إن الله سميع وله آذان، وذلك لأن هذا التشبيه بمثابة إلحاد.

أحمد الطيب دي ام سي الإمام الطيب معنى الإلحاد الانحراف الفكري والديني

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