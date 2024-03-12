أمير كرارة لـ"حبر سرى": لم أتدخل فى اختيار المخرج أو المؤلف لعمل أشارك فيه

قال الفنان أمير كرارة، إنه التحق بالفن منذ 25 عامًا، ولهذا يشعر بالفخر الشديد من هذه المسيرة الفنية التي استطاع من خلالها تقديم أعمال فنية ناجحة.

التدخل في اختيار طاقم العمل

وأكد كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، أنه لم يشعر بالضيق أو العصبية ولم يعترض أو لم يتدخل في اختيارات لأي مخرج عمل معه، مشددًا على أنه في حالة الثقة بالمخرج والمنتج والسيناريو يتركهم يتعاملون بالشكل المناسب لهم.

قطع الأرزاق

وتابع: "مستحيل أتدخل في قطع الأرزاق، فهو أمر ليس هينا، وليس لي عداء مع أي شخصية داخل الوسط الفني".

وتابع: "أكتر حاجة بتعصبني هي الزن"، مؤكدا أنه لم يقف أو يمنع رزق أي شخص عمل معه ولا يكون سببًا في ترك أحد للعمل، مشددًا على أنه تعرض للاتهام بأنه سبب في رحيل أحد الفنانين عن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية، وهذا غير صحيح.

ويجسد الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي دور ياسين الرفاعي، وهو يأخذ طفلته حبيبة من طليقته التي تجسدها الفنانة إيناس كامل، وفي حديثه مع ابنته تخبره بأن زوج والدتها الذي يجسده الفنان أحمد عبدالله أخبرها بأن جدها والد والدها يمتلك أموالا كثيرة، وهو ما أغضب “ياسين” بشدة، ما جعله يهدد طليقته بأخذ حضانة ابنته وعدم تمكنها من رؤيتها مرة أخرى إذا تركت ابنته مع زوجها مرة أخرى.