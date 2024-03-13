نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير منطقة شق الثعبان جنوب العاصمة

تكثف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها الميدانية لمتابعة مستجدات تطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور المهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة والعميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ومدير المتابعة الميدانية بالحى.

واستهلت جولتها نائب المحافظ بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن وتعليمات محافظ القاهرة.

وخلال جولتها الميدانية استعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود الموقف الحالي لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى ونسب التنفيذ الذي تم انجازها في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها من مراحل التطوير من أعمال رصف للطرق؛ طبقا للخطة الموضوعة والجداول الزمنية المحددة في إطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

نائب محافظ القاهرة تتابع اجراءات تقنين الأوضاع

كما تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وعلى هامش الجولة وجهت عبدالمنعم بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وازالة الاشغالات الخاصة بالمصانع والورش والمعارض لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل وبالتعاون مع مديرى المتابعة الميدانية والانارة والاشغالات ومشرفى المربعات التابعين.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها