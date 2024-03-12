إزالة نصب تذكارى كندى للجنود الأوكرانيين بعد احتجاجات

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، بأن النصب التذكاري منذ فترة طويلة كان مصدرًا للتوتر بين الشتات الأوكراني في كندا والمجتمعات اليهودية والبولندية، حيث تمت إزالة نصب تذكاري مثير للجدل للجنود الأوكرانيين الذين خدموا في وحدة نازية خلال الحرب العالمية الثانية من مقبرة كندية بعد سنوات من احتجاجات مجموعات المجتمع التي وصفت الضريح بأنه "مؤلم" ومهين.

وتمت إزالة التمثال الذي كان موجودًا في مقبرة سانت فولوديمير الأوكرانية المملوكة للقطاع الخاص في أوكفيل، أونتاريو، يوم السبت.

بمثابة تكريم للفرقة الأوكرانية الأولى

كان النصب التذكاري، الذي تم تشييده في 1988، بمثابة تكريم للفرقة الأوكرانية الأولى، المعروفة باسم فرقة فافن إس إس "جاليسيا" أو فرقة فافن الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة تطوعية تحت قيادة النازيين.

أحد قدامى المحاربين في فرقة غاليسيا التابعة لقوات الأمن الخاصة يسير بين قبور زملائه الجنود بتشيرفوني، أوكرانيا، في عام 2009، كما أنه كان النصب التذكاري منذ فترة طويلة مصدرًا للتوتر بين الشتات الأوكراني في كندا - والعديد منهم نجوا من حملة ستالين للمجاعة الجماعية وكانت لديهم آراء مناهضة بشدة للسوفيت - والمجتمعات اليهودية والبولندية، الذين يعتبرون النصب التذكاري بمثابة تكريم للفرقة النازية لارتكاب جريمة قتل واسعة النطاق.

في يونيو 2020، تم رش عبارة "نصب تذكاري للحرب النازية" على النصب التذكاري وفي الأشهر الأخيرة، تعمقت سمعتها السيئة بعد الزيارات التي قامت بها الجماعات القومية البيضاء.

ورحب مركز أصدقاء سيمون فيزنثال بـ"الإزالة، وإن كانت متأخرة للنصب التذكاري الذي "يكرم ويمجد الأفراد الذين خدموا في وحدة عسكرية نازية وكانوا متواطئين في جرائم الحرب المرتكبة خلال المحرقة، ما أدى في نهاية المطاف إلى تشويه تاريخ المحرقة".

لكن بيانًا لاحقًا من المقبرة يفيد بأن النصب قد تم نقله "للتمكين من إصلاحه" أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عملية الإزالة مؤقتة.

وقال مكتب المقبرة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تم تشويه النصب التذكاري لقدامى المحاربين في الفرقة الأوكرانية الأولى الموجود في مقبرة سانت فولوديمير الأوكرانية في أوكفيل بالكتابات على الجدران عدة مرات في السنوات القليلة الماضية".

"لقد تعرض مؤخرًا لأضرار جسيمة على أيدي المخربين. وبعد الكثير من الدراسة والتشاور مع أحفاد القسم (أصحاب النصب التذكاري)، تقررت إزالة النصب التذكاري للتمكن من ترميمه".

كما أنه تم نصب لافتة في الموقع تقول إن النصب التذكاري "أزيل للإصلاح".

لكن الحاخام ستيفن وايز، زعيم جماعة شعاري-بيث إل في أوكفيل، قال إن الإزالة كانت دائمة.

وقال وايز وفق صحيفة الجارديان: "إن الأمر لن يعود مرة أخرى". "لقد وضع الناس، بشكل غير مسئول، لافتات تشير إلى احتمال عودته - لكنه لن يعود".

وأضاف وايز أن القرار جاء بعد "مناقشات طويلة وصعبة" مع المجتمع الأوكراني بشأن التمثال، مضيفًا "لقد تحدثنا عما يمثله هذا النصب التذكاري لكل مجموعة وكيف يمكننا المضي قدمًا". "ويُحسب لهم أنهم استمعوا إلينا، والآن تم حل المشكلة أخيرًا".

وقد سلطت إزالة النصب التذكاري الضوء مرة أخرى على إرث كندا المعقد المتمثل في إعادة توطين القوميين الأوكرانيين الذين تربطهم علاقات قوية بالنازيين.

بعد الحرب، انتقل آلاف الأوكرانيين إلى كندا، وقال إيفان كاتشانوفسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، إن الروابط المحتملة مع النازيين تم التغاضي عنها إلى حد كبير مع اندلاع الحرب الباردة.

"أفلتت المجموعة من التدقيق" إلى حد كبير، لأن قلة من الناس أدركوا أن الفرقة الأوكرانية الأولى كانت مجرد اسم مختلف لفرقة فافن الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة.

في سبتمبر، استقال رئيس البرلمان الكندي بعد دعوة أحد قدامى المحاربين البالغ من العمر 98 عامًا في الفرقة الرابعة عشرة لحضور جلسة خاصة للبرلمان خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.