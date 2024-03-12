الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المؤبد والمشدد 5 سنوات لعامل وآخر ضبطا بـ38 قطعة حشيش في الإسكندرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ش.ع.م" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " ا.ج.ع" وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15454 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات قيام المتهم الأول "ش.ع.م" عامل بمكتب تاجير سيارات بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه علي موعد مع المتهم الثاني "ا.ج.ع" عامل بورشة سيارات، لتسليمه كمية من المواد المخدرة،فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم، وأبصرت المتهم الأول، وبحوزته مواد مخدرة، وبضبطه تبين بحوزته 37 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتها أقر المتهم الأول، بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأقر المتهم الثاني أن المواد المخدرة بحوزته بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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