الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى المنيا

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، شقيقين متهمين بالاتجار في المخدرات، مقيمين بمركز مغاغة، شمال المنيا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مائة ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

 

القبض على المتهمين خلال حملات لمباحث المخدرات

كان فريق مباحث المخدرات، قد شن عدة حملات ألقي خلالها القبض على المتهمين بالاتجار بالمخدرات، وتم التحفظ عليهما والمضبوطات، وإحالتهما للنيابة العامة للتصرف.

وأحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين جميعًا، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

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