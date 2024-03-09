6 سنوات سجن وغرامة لعاطل متهم بالإتجار في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن لمدة 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بقرية الدير الشرقى بمركز قنا.

6 سنوات سجنًا وغرامة لعاطل متهم بالاتجار في «المخدرات» بـ قنا

ترجع وقائع الأحداث إلى 28 اكتوبر عام 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز قنا بضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة بمركز قنا.

كشفت تحريات اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية قيام قوة أمنية بضبط المدعو «حجازى.م.ا«37 سنة مقيم بقرية الدير الشرقى وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع حشيش وعدد 8 اكياس من الشابو المخدر وفرد خرطوش وطلقة نارية عيار 16 و2 كيس من الهيروين المخدر ومبلغ 930 جنيها فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتى قيدت الواقعة برقم 3510 لسنة 2023 كلى قنا وإحالتها للمحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 الف حنيه.