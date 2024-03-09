السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

6 سنوات سجن وغرامة لعاطل متهم بالإتجار في المخدرات بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن لمدة 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص بقرية الدير الشرقى بمركز قنا.

6 سنوات سجنًا وغرامة لعاطل متهم بالاتجار في «المخدرات» بـ قنا

ترجع وقائع الأحداث إلى 28 اكتوبر عام 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز قنا بضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة بمركز قنا.

كشفت تحريات اللواء أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية قيام قوة أمنية بضبط المدعو «حجازى.م.ا«37 سنة مقيم بقرية الدير الشرقى وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع حشيش وعدد 8 اكياس من الشابو المخدر وفرد خرطوش وطلقة نارية عيار 16 و2 كيس من الهيروين المخدر ومبلغ 930 جنيها فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة والتى قيدت الواقعة برقم 3510 لسنة 2023 كلى قنا وإحالتها للمحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 الف حنيه.

 

النيابة العامة حبس قتل سرقة جهات التحقيق وزارة الداخلية المخدرات 6 سنوات متهم

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

الباز: الرئيس السيسى لم يُخاطر بنا.. وتحدث بمرارة اليوم

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات