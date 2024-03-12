الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

داخل مزرعة.. الأمن يكشف لغز اختطاف عامل بدمياط

اختطاف
اختطاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من (عامل- مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره ونجل زوجته (عامل) بمدينة برج العرب بالإسكندرية فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص ترجل منها (5) أشخاص مجهولين، وقاموا بإختطاف نجل زوجته وإجباره على إستقلال الميكروباص ولاذوا بالهرب، وفى وقتٍ لاحق ورد إتصال هاتفى له طلب منه المتصل دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه. 

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص- مقيمون بدمياط) لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة بعض المنقولات من منزل زوج كريمته"متواجد بالخارج".

 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المهتمين والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول المستخدم.. وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وإحتجازهم للمجنى عليه داخل مزرعة مستأجرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، حيث تم تحرير المختطف دون حدوث مكروه له وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مزرعة إختطاف عامل دمياط لغز اختطاف عامل وزارة الداخلية

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