"الأونروا": طريق دخول المساعدات لغزة بريًا واضح لكن لا توجد إرادة دولية

أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، أن المعابر هي الطريق لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأكد متحدث الأونروا أن الوضع مأساوي ومؤلم في قطاع غزة.

وشدد على أن طريق دخول المساعدات إلى غزة واضح، لكن لا توجد إرادة دولية لإدخالها برًا سواء عبر معبر رفح البري أو غيره.

مفوض الأونروا: إسرائيل تحظر إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

وسبق، وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية- بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان إلى غزة- وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وذكر "لازاريني"، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، متابعًا: "يأتي القليل جدًا وتزداد القيود".

وأضاف لازاريني، أنه تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال، وأوضح أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير والأضواء الشمسية وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان ومستلزمات الأمومة.

الاتحاد الأوروبي: إنه يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، انطلقت أول سفينة مساعدات إنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، صباح اليوم.

وغادرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء إلى غزة ميناء في قبرص في مشروع تجريبي لفتح طريق بحري جديد لتوصيل المساعدات إلى السكان الذين يعيشون على شفا المجاعة.

وشوهدت السفينة أوبن آرمز وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وهي تسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الدقيق والأرز والبروتين.