الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

10 شهداء بـ3 غارات إسرائيلية فى حى الزيتون بغزة

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في قطاع غزة، برًا، وبحرًا، وجوًا، لليوم الـ158.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت ثلاث غارات استهدفت منازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 مواطنًا.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

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كما ارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل المواطنين.

ووسط قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ثمانية مواطنين وعدد من المفقودين، إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوسنجر في دير البلح.

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وشرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة بني سهيلا، واستهدفت غارة ثانية وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، وسقوط جرحى.

انتشال جثامين 11 شهيدًا في بلدة القرارة شمال خان يونس

وفي بلدة القرارة شمال خان يونس، انتشلت جثامين 11 شهيدًا، بعد أن دمرت الطائرات الحربية مربعًا سكنيًا كاملًا في المنطقة.

وبمدينة رفح، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلًا في حي الجنينة، إضافة إلى قصف المناطق القريبة من مراكز الإيواء، وخيام النازحين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في حصيلة غير نهائية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 31112 شهيدًا و72760 مصابًا.

قصف الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طائرات الاحتلال الحربية حي الزيتون تل الهوا

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