سماح أبو بكر عزت تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حلقات مسلسل "نورة"

مسلسلات رمضان 2024

كشفت كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، مؤلفة مسلسل "نورة" عن تفاصيل حلقات مسلسل نورة الذى عرض اليوم أولى حلقاته، قائلة إنه موجه للأطفال بدعم من المجلس القومي للمرأة، ويناقش خلال حلقاته عدداً من القضايا وهي من واقع الحياة التي نعيشها الآن؛ حيث يتضمن مواقف كثيرة جميعها مبنية على إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية والذى يبدأ من تنمية الأطفال والشباب، لافتة إلى أن شخصية نورة أطلقها المجلس القومي للمرأة، وسيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي.

مسلسل نورة

وأضافت "أبو بكر" في تصريح لـ"الدستور"، أن نموذج نورة بطلة المسلسل هي نموذج للبنت المصرية في سن 12 أو 14 عاما فهي أيقونة تمثل البنت المصرية التي تعيش فى أسرة متوسطة مترابطة لها أخ أصغر منها، حيث سنرى فى حلقات المسلسل علاقتها بوالدها ووالدتها وجدتها وأخوها، وكذلك ما تتعرض له من مواقف في مدرستها منها تأثير السوشيال ميديا والمشكلات التي تواجهها وأبناء جيلها في العمل وكيف ستعالج ما تواجهه من مشكلات في إطار حياتي عصري.

مواعيد عرض مسلسل نورة

وأكدت "أبو بكر"، أن المسلسل يناقش قضايا مهمة معني بها المجلس القومي للمرأة بشكل غير مباشر بسيط؛ لافتة إلى أن “نورة” حدوتة بنت مصرية لطيفة لديها أحلام كثيرة غير مستقرة لكنها تعمل على ترتيبها في سن المراهقة.

يعرض مسلسل "نورة" في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً على شاشة " cbc"، وفي تمام الساعة والربع مساءً علي قناة الناس، ويعرض أيضًا علي منصة "WATCH IT".

جدير بالذكر أن، الكاتبة سماح أبو بكر عزت أجرت جولة مع المجلس القومي للمرأة، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتمكين الفتيات والأطفال في قرى بالنوبة، وتضمنت جلسات نفسية لمعرفة مشاكلهن، وجلسات اجتماعية لكيفية مواجهة أي مواقف حياتية، ويعد المشروع قائم بالتزامن مع حياة كريمة في كل القرى المصرية.