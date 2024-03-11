الإثنين 11 مارس 2024
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رياضة

الننى يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان (صورة)

محمد النني
محمد النني

حرص  محمد النني، لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول ونادي الأرسنال الإنجليزي، على تهنئة الأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان الكريم، الذي بدأ اليوم في مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية.

وكتب النني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "مبارك عليكم أغلى الشهور مع دوام الصحة والعافية، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله".

 النني يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان 

 ويذكر أن محمد النني لن يتواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول الحالية، استعدادًا للمشاركة في دورة أبوظبي الودية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا، وكرواتيا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني الرسمية لأجندة مارس الدولية كلًا من:

(محمد عواد - محمد أبوجبل  - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان بيكهام - مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).

وكان حسام حسن قد تولى مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة، الذي رحل لسوء النتائج بعد مشاركة متواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، في كوت ديفوار.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل وصيفًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في المواجهات الثلاث بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنفس النتيجة 2/2.

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