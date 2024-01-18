الليلة.. رقم تاريخي في انتظار محمد النني في مباراة مصر وغانا

ينتظر محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا عندما يشارك في مباراة الفراعنة أمام غانا اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تم تجهيز قميص خاص للاعب وسط أرسنال بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 في تاريخه مع منتخب مصر حال مشاركته اليوم.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا

تحمل مواجهة الغد التي تجمع بين الفراعنة والبلاك ستار، رقم 26 بين المنتخبان، على مدار لقاءاتهم السابقة، حيث التفوق الأكبر من نصيب المنتخب الوطني الأول بـ12 انتصار مقابل 7 لمنتخب غانا والتعادل في 7 مباريات.

أخر مواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغاني، كانت في تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، والتعادل الإيجابي 1/1 في عقر دار البلاك ستار، والفوز للفراعنة بالقاهرة بهدفين نظيفين.

بينما تزال النتيجة الأسوء في تاريخ مواجهات الفريقين، هي سقوط الفراعنة بنتيجة 6/1 أمام البلاك ستار، ذهابا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم "البرازيل 2014".

وحقق الفراعنة الفوز إيابا على برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 2/1، إلا أنها لن تكون كافية في بلوغ المنتخب الوطني لمونديال "البرازيل 2014"، بسبب نتيجة ذهاب كوماسي.

فرص تأهل منتخب مصر للدور التالي بأمم إفريقيا 2024

يمتلك المنتخب الوطني الأول، ثالث سيناريوهات من أجل خطف بطاقة التأهل لـ"16" لأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

السيناريو الأول.. الفوز على منتخب غانا مساء اليوم الخميس، ثم الرأس الأخضر الاثنين القادم، في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ففي هذه الحالة سيضمن الفراعنة التأهل مباشرة للدور التالي، بدون الانتظار لنتائج الآخرين أو الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

السيناريو الثاني.. الفوز في مباراة من الاثنين غانا أو الرأس الأخضر، أو الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى، مع انتظار تعثر منافسيها الرأس الأخضر أو غانا أو موزمبيق.

السيناريو الثالث.. الفوز في مباراة والهزيمة في الأخرى، في هذه الحالة يصبح رصيد الفراعنة 4 نقاط، ينافس به ضمن "أفضل ثوالث" من المجموعات الـ6.

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