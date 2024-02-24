النني بديلًا في تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء فريق أرسنال في مباراة اليوم أمام نيوكاسل.

وجاء تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس - أوديجارد - جورجينيو

خط الهجوم: بوكايو ساكا - مارتينيلي - كاي هافيرتز

وضمت دكة أرسنال كلا من:

رامسديل - سيدريك - محمد النني - فيريرا - نيلسون - سميث روي - تروسارد - نكيتياه - جابرييل خيسوس

اقرأ أيضا.. هل يقصي أرسنال نظيره بورتو للمرة الثانية من دور الـ16 في التشامبيونزليج؟