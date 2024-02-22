هل يقصي أرسنال نظيره بورتو للمرة الثانية من دور الـ16 في التشامبيونزليج؟

لثاني مرة يلتقي الفريقان بورتو البرتغالي، وأرسنال الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا إذ كانت المرة الأولى في موسم 2009 – 2010، وتمكن أرسنال من تجاوز بورتو، واقصاءه إذ بعد أن تمكن بورتو من الفوز على أرسنال بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب الدراجاو في مدينة بورتو سقط بورتو بشكل غريب جدا على يد أرسنال في فخ الهزيمة بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة في مباراة الإياب على إستاد الإمارات في مدينة لندن.

وفي الموسم الحالي أيضا استطاع بورتو أن يحقق انتصارا صعبا على أرسنال بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي على ملعب الدراجاو.

المواجهات بين بورتو وأرسنال

لم تتوقف المواجهات بين بورتو، وأرسنال عند الأدوار الإقصائية فقط بل تقابلا في 4 مواجهات من قبل في دور المجموعات،فأول مواجهتين كانتا في موسم 2006 – 2007 في المجموعة السابعة، وتغلب أرسنال على بورتو بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية، وتعادلا سلبيا في الجولة السادسة.

ونجح الفريقان في تخطي دور المجموعات بنفس الرصيد 11 نقطة.

والمواجهتان الثالثة، والرابعة، فكانتا في موسم 2008 – 2009 في المجموعة السابعة أيضا، وفاز أرسنال على بورتو بنتيجة عريضة رباعية نظيفة في الجولة الثانية، وتغلب بورتو على أرسنال بنتيجة هدفين دون رد في الجولة السادسة.

وأيضا تمكن الفريقان من تجاوز دور المجموعات، بورتو متصدرا بـ12 نقطة، وأرسنال وصيفا برصيد 11 نقطة.

بورتو يتجاوز دور الـ16 3 مرات

عموما هذه هي المرة الـ11 التي يستطيع فيها بورتو أن يحقق الانتصار في لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي على ملعبه لكن لم ينجح في تخطيه سوى 3 مرات، فالمرة الأولى كانت في موسم 1993 – 1994 على حساب نادي فاينورد روتردام الهولندي إذ فاز عليه بنتيجة هدف دون مقابل في مباراة الذهاب، وتعادل معه دون أهداف في مباراة الإياب.

والمرة الثانية كانت في موسم 2003 – 2004 أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إذ تغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في لقاء العودة.

والمرة الثالثة كانت في موسم 2020 – 2021 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي، ففي مباراة الذهاب فاز عليه بنتيجة 2 – 1، وفي مباراة الإياب انهزم على يديه بنتيجة 2 – 3.

بورتو يفشل في تجاوز دور الـ16 7 مرات

في حين فشل في تجاوزه في 7 مواسم، فالموسم الأول كان 1979 – 1980 أمام نادي ريال مدريد الإسباني، وفي لقاء الذهاب فاز عليه بنتيجة 2 – 1،وفي لقاء العودة خسر أمامه بنتيجة هدف دون مقابل.

والموسم الثاني كان 2004 – 2005 على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وفي مباراة الذهاب تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في مباراة الذهاب، وانهزم على يديه بنتيجة 1 – 3 في مباراة الإياب.

والموسم الثالث كان 2006 – 2007 أمام نادي تشيلسي الإنجليزي إذ تعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لمثله في لقاء الذهاب، وخسر أمامه بنتيجة 1 – 2 في لقاء العودة.

والموسم الرابع كان 2009 – 2010، وخرج على يد أرسنال.

والموسم الخامس كان 2012 – 2013 على حساب نادي مالقا الإسباني، ففي مباراة الذهاب تغلب عليه بنتيجة هدف نظيف،وفي مباراة الإياب انهزم على يديه بنتيجة هدفين دون رد.

والموسم السادس كان 2016 – 2017 أمام نادي يوفنتوس الإيطالي،وخسر أمامه في لقاء الذهاب، والعودة بنتيجتي هدفين دون مقابل، وهدف نظيف على الترتيب.

الموسم السابع كان 2017 – 2018 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي، وانهزم على يديه بنتيجة ثقيلة 5 أهداف دون رد في مباراة الذهاب، وتعادل معه دون أهداف في مباراة الإياب.

أرسنال وتجاوز دور الـ16 مرة واحدة

على الجانب الآخر يخسر أرسنال لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي خارج ملعبه للمرة السادسة، ولم ينجح في تجاوزه سوى مرة واحدة كانت على حساب بورتو.

أما غير ذلك، فقد فشل في تخطيه، فالمرة الأولى كانت في موسم 2004 – 2005 إذ خسر أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 1 – 3 في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة ليست ذات قيمة هدف دون مقابل في لقاء العودة.

المرة الثانية كانت في موسم 2006 – 2007، وفي مباراة الذهاب انهزم على يد نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة هدف نظيف، وفي مباراة الإياب تعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما.

المرة الثالثة كانت في موسم 2011 – 2012، وخسر أمام نادي إيه سي ميلان الإيطالي بنتيجة عريضة 4 أهداف دون رد في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بنتيجة غير كافية 3 أهداف دون مقابل في لقاء العودة.

المرة الرابعة كانت في موسم 2016 – 2017، وانهزم على يد البايرن في مباراتي الذهاب، والإياب بنفس النتيجة 1 – 5.

إذن غالبا حين ينهزم أرسنال في مباراة الذهاب في دور الـ16 لا ينجح في التأهل إلى دور الثمانية.

عقب انتصار بورتو على أرسنال في لقاء الذهاب في دور ثمن النهائي، فهل يتكرر السيناريو، ويخرج بورتو أم يستفيد بورتو هذه المرة من تفوقه على أرسنال في مباراة الذهاب، ويرد إليه الدين، ويتمكن من الإطاحة به؟