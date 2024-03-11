الإثنين 11 مارس 2024
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محافظات

رئيس مياه القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وانتظام أول أيام شهر رمضان

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم محافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وانتظام، وذلك أول أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، أو أي حادث طارئ قد تحدث على مدار الساعة، لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

طرق التعامل في وقت الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال أيام شهر رمضان

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال أيام شهر رمضان، حيث نعمل طبقًا للخطة الموضوعة للمناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاكًا للمياه بكميات كبيرة، مع الاستمرار في أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، بالإضافة إلى جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي، لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

انتظام العمل في جميع المحطات

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام شهر رمضان المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تمت مراجعة شاملة لخطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتواجد مديري المناطق، والإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات، خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من مهندسين وفنيين وعمال، تعمل في محافظات "السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على مدار الساعة للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

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