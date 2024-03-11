لصحتك.. 6 أنواع من الأطعمة لا تتناولها في السحور خلال رمضان

يعتبر الإفراط في تناول الطعام أحد أهم المنغصات التي قد تواجه الصائم خلال شهر رمضان، كما أن هناك مجموعة من الأطعمة يجب الحذر من الإكثار منها خلال شهر رمضان يرصدها الدستور في التقرير التالي.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية مثل السمبوسة أو البطاطس أو المعجنات على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ما يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والخمول أثناء ساعات الصيام.

الأطعمة المالحة

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الأطعمة المملحة خلال شهر رمضان في الجفاف والعطش خلال فترة الصيام، لذا يجب تجنب الوجبات والمكسرات المالحة واللحوم المصنعة على السحور.

المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات المحلاة مثل عصائر الفاكهة أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى الجوع.

الأطعمة عالية الدهون

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية، والصلصات الكريمية، يمكن أن تستغرق وقتًا أطول في الهضم وقد تسبب الثقل أثناء الصيام.

الوجبات الحارة

في حين أن التوابل يمكن أن تضيف نكهة إلى الأطعمة، إلا أن الأطعمة الحارة بشكل مفرط من الممكن أن تتسبب في تهيج بطانة المعدة، أو ارتجاع المرئ.

الأطعمة المصنعة

إن الأطعمة المصنعة أو المعبأة تحتوي على مواد حافظة ودهون غير صحية، والتي يمكن أن تعطل عملية الهضم، وتؤدي إلى الشعور بالخمول أثناء ساعات الصيام.

الكافيين

في حين أن تناول كمية صغيرة من الكافيين قد يكون أمرًا ضرورويًا وجيدًا لدى بعض الأفراد إلا ان الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة يؤدي إلى الجفاف وزيادة الحاجة للتبول خلال ساعات الصيام.

الحلويات

تعتبر الحلويات من أكثر الأطعمة المغرية خاصة خلال شهر رمضان، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ومنخفضة العناصر الغذائية، بما يؤدي إلى انهيار الطاقة.