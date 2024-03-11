عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

اشتعل الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام العالم، بعد تصريحات بايدن التي انتقد فيها صديقه رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث رد نتنياهو على انتقادات بايدن بشأن استراتيجية الحرب في غزة، قائلًا: "سياسة بايدن لا تحظى بدعم غالبية الإسرائيليين"، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

اتساع الفجوة بين بايدن ونتنياهو

وحسب الموقع، فإن التعليقات تكشف اتساع الفجوة بين الجانبين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قال بايدن لجوناثان كيبهارت من قناة "إم إس إن بي سي" يوم السبت إن استراتيجية الحرب التي ينتهجها نتنياهو في القطاع "تضر إسرائيل أكثر من مساعدتها".

وقال نتنياهو لصحيفة بوليتيكو في مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس الأحد إنه لا يعرف ما يعنيه بايدن، مضيفًا: "لكن إذا كان يعني أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلا الأمرين".

وأضاف: "هذه سياسات يدعمها غالبية الإسرائيليين... القول بأن هذه هي سياساتي الخاصة هو أمر كاذب".

وأضاف الموقع الأمريكي أن سياسة نتنياهو قوبلت باستياء عام خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة تظاهروا في شوارع عدة مدن إسرائيلية يوم السبت مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وتابع أنه بينما يظل بايدن ملتزمًا بدعم إسرائيل، فقد بدأ في الانفصال عن حكومة نتنياهو عندما يتعلق الأمر بالتحركات الإسرائيلية في غزة، حيث أعربت إدارة بايدن عن قلقها من أن يؤدي التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال بايدن لقناة "إم إس إن بي سي" يوم السبت إن العملية في رفح ستكون "خطًا أحمر" - لكنه لم يحدد العواقب في حالة المضي قدمًا.

وأكد الموقع أن نتنياهو تحدى مخاوف بايدن وأكد مجددًا نية إسرائيل للانتقال إلى رفح، وقال لصحيفة بوليتيكو: "سنذهب إلى هناك".

وأضاف: "كما تعلمون، لديّ خط أحمر، كما تعلمون ما هو الخط الأحمر، أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، لن يحدث مرة أخرى أبدا".

وأشار الموقع إلى أنه بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس بايدن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها، ورفض نتنياهو هذا الادعاء ووصفه بأنه خاطئ، ما أدى إلى تصعيد الخلاف العلني المتزايد بين القادة.

وتحدى نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو كان من المقرر بثها مساء الأحد، تقييم بايدن للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلًا إن سياساته تمثل الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين.