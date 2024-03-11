الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو يكشف مدى خطورة انسحاب إسرائيل من الحرب قبل شن عملية رفح

زعم رئيس وزراء الاحتلال
زعم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قوات حماس؛ مشيرا إلى أن وقف الهجوم يعني إعادة تنظيم صفوفها.

 

وقال نتنياهو لصحيفة بيلد الألمانية، إنه بمقارنة الحرب ضد حماس بمعركة الموصل، فإن إسرائيل "دمرت ثلاثة أرباع كتائب حماس"، وأن الاستسلام الآن سيكون أقرب إلى "ترك ربع داعش في الموصل.

 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه إذا انسحبت إسرائيل قبل شن عملية ضد حماس في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة، فإن حماس"ستعيد بناء نفسها وتبدأ من جديد".

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة؛ لمناقشة الاستعدادات لرمضان، وصفقة الرهائن المتوقفة.
 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنه من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال الاستعدادات لشهر رمضان، والمساعدات الإنسانية في غزة، والمحاولات المستمرة بل المتوقفة، على ما يبدو، للتوصل إلى صفقة رهائن مع حماس.

 

وكان أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس الأحد، أن التقارير التي تقول إنّ حماس تضع العراقيل ولا تريد التوصل إلى اتفاق، لا أساس لها من الصحة، ولكن إسرائيل هي من تروّج لذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم، حيث أنها "تريد استعادة المحتجزين ثم استئناف الحرب وهذا مرفوض".

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