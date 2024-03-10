بايدن يحذر نتنياهو من أنه "يؤذى إسرائيل أكثر من مساعدتها"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" بفشله في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، ويخاطر بخسارة الدعم الدولي إذا لم يتم تخفيض عدد القتلى.

وفي حديثه مع جوناثان كيبهارت من قناة MSNBC في مقابلة يوم السبت، أكد بايدن أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة حماس، مضيفًا "يجب عليه، يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".

كما حذر بايدن منذ أشهر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الضحايا المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى المدنيين 31 ألف شخص.