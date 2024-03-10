الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يحذر نتنياهو من أنه "يؤذى إسرائيل أكثر من مساعدتها"

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها" بفشله في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، ويخاطر بخسارة الدعم الدولي إذا لم يتم تخفيض عدد القتلى.

وفي حديثه مع جوناثان كيبهارت من قناة MSNBC في مقابلة يوم السبت، أكد بايدن أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاربة حماس، مضيفًا "يجب عليه، يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة".

كما حذر بايدن منذ أشهر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الضحايا المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى المدنيين 31 ألف شخص.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي إسرائيل غزة

مواد متعلقة

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

وسيم السيسى: أجدادنا كانوا يصومون 30 يومًا فى السنة.. والحج كلمة مصرية تعنى «الاتجاه إلى النور»

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

«أقذر جرائم الإنسانية».. «الدستور» تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

الأكثر قراءة

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

ترقب لإعلان رؤية هلال رمضان بعد تصريحات متضاربة.. و"البحوث الفلكية" يحسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى