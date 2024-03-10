الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: جو بايدن مخطئ.. وسياستى مدعومة من أغلبية الإسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي قال فيها إن "نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".

ففي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، قال نتنياهو: "‏أنا لا أعرف ما الذي قصده الرئيس بايدن ولكن إذا كان قصده بأنني أقود سياسة ضد أغلبية الرأي العام في إسرائيل وأن هذا يمس بمصالح إسرائيل فهو مخطئ".

وأضاف: "‏هذه السياسة مدعومة من قبل الأغلبية الساحقة للإسرائيليين، فهم يؤيدون العملية العسكرية التي نشنها للقضاء على كتائب حركة حماس المتبقية، وهم أيضا يؤيدون موقفي بضرورة معارضة محاولات إجبارنا على القبول بدولة ‏إرهاب فلسطينية".

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بايدن يحذر نتنياهو من أنه "يؤذى إسرائيل أكثر من مساعدتها"


وتابع: "‏معظم الإسرائيليين يفهمون أننا إن لم نقم بذلك فسوف نعود إلى مجزرة 7 أكتوبر".

وأوضح: "‏لذا فسياستي هي سياسة أغلبية الإسرائيليين. والأغلبية العظمى متحدة كما لم تكن من قبل وهم يفهمون ما هو جيد وما هو مهم لإسرائيل وهم على حق".

وكان بايدن قال، في مقابلة تلفزيونية، إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة.

واعتبر بايدن أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو.

 

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