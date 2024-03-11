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ندوة بجامعة قناة السويس حول منح مكتب التعاون الثقافى بالسفارة الفرنسية

ندوة بجامعة قناة
ندوة بجامعة قناة السويس

التقى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفد مكتب التعاون الثقافي والعلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
تفاصيل الندوة 
جاءت الزيارة، في إطار تنظيم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس لندوة تعريفية؛ لعرض مختلف برامج المنح والتمويل التي يُقدمها مكتب التعاون الثقافي والعلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة للباحثين.

وخلال الندوة، قام الدكتور محمد سعد زغلول بتقديم كلمة، رحب خلالها بالوفد الفرنسي الذي يضم  Marie Hugue، وArnaud Boullenge، مسئولى مشروع التعاون العلمي بقطاع التعاون العلمي والأكاديمي بالسفارة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى استثمار هذا التعاون مع الجانب الفرنسي، سواء على مستوى المشروعات البحثية أو المنح الدراسية لطلاب مرحلة الدراسات العليا، والبكالوريوس والليسانس، وأعضاء هيئة التدريس.

كما قدم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نبذة عن التعاون العلمي بين مكتب التعاون الثقافي بالسفارة الفرنسية وبين جامعه قناة السويس، فيما يخص المنح الدراسية  للطلاب وباحثي الماجيستير والدكتوراه، مُعربًا عن سعادته بهذا  اللقاء المثمر، واعدًا بمزيد من التعاون مع الجانب الفرنسي.

ثم استعرضت Marie Hugue المنح المقدمة لطلاب مرحلة الليسانس والماجيستير  الراغبين في الحصول علي منحة للدكتوراه، منوهة عن جميع المنح في كل التخصصات، لافتة إلى ضرورة أن يكون الباحثين على إجادة تامة للغة  الفرنسية، ومن الحاصلين علي دبلومة الـ DELF أو DALF، حسب نوع البعثة، مشيرة إلي إمكانية إعداد رسالة الماجستير أوالدكتوراه باللغة الفرنسية أو الإنجليزية لباحثي كليات الطب والصيدلة أو العلوم والهندسة حسب رغبتهم.

فيما تناول Arnaud Boullenge أنواع المنح ومجالاتها، موضحًا أن الدارسين في مجال العلوم الإنسانية متاح لهم منحة:
• Bourse Imhotep    

أما المجالات العلمية مُمثلة في كليات الطب والعلوم  والصيدلة وكذلك كليات التكنولوجيا والهندسة فمتاح للدارسين بها المنح الآتية:

• Bourse de STDF
• Bourse Eiffel  d'excellence 
• Bourse Tahtawi    

كما تم توضيح آليات التواصل من خلال منصات الاتصال بهذه المنح وبعض شروط التقدم لها.

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