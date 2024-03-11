الإثنين 11 مارس 2024
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منوعات

روتين اللياقة البدنية والتمارين الرياضية لشهر رمضان 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام خلال  شهر رمضان يدعم الصحة العامة ويساعد على تعزيز مستويات الطاقة. فيما يلي أهم التدريبات التي يمكنك تجربتها.

أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للصيام يوميًا من شروق الشمس حتى غروبها. رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي حيث يدور حول الصيام والنمو الروحي والصلاة والتأمل. وهوالوقت المناسب للمسلمين لتعميق روابطهم مع مجتمعهم والتقرب من الله والاستغفار وتنمية التعاطف مع المحتاجين من خلال الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر حتى الغسق.

خلال شهر رمضان، يتم تشجيع اليقظة الذهنية لتعميق الاتصال الروحي، ولكن دمج التمارين الرياضية في الروتين اليومي يمكن أن يعزز هذه الممارسة. لا تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الوعي الذهني فحسب، بل تعزز أيضًا مستويات الطاقة، ما يمكّن الأفراد من البقاء منتبهين لرفاهيتهم الروحية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط البدني المنتظم خلال شهر رمضان يدعم الصحة العامة، ويكمل فترة الصيام بالحيوية والقوة.

 

أفضل التمارين في شهر رمضان

  1. تمارين القلب منخفضة الشدة: مارس تمارين القلب منخفضة الشدة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة خلال ساعات عدم الصيام. اهدف إلى ممارسة النشاط المعتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

2. تمارين وزن الجسم: قم بأداء تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء والطعنات والضغط والألواح الخشبية في المنزل أو في مكان هادئ. تساعد هذه التمارين في الحفاظ على قوة العضلات وقوتها دون الحاجة إلى معدات.

 

3. اليوجا والتمدد: مارس تمارين اليوجا اللطيفة أو تمارين التمدد لتحسين المرونة والحركة والاسترخاء. ركز على التنفس العميق واليقظة الذهنية لتعزيز الاتصال بين العقل والجسم.

4تمارين قصيرة وعالية الكثافة: فكر في دمج التدريبات القصيرة عالية الكثافة (HIIT) خلال ساعات عدم الصيام. تستمر جلسات HIIT عادةً من 20 إلى 30 دقيقة وتتضمن التناوب بين فترات مكثفة من النشاط وفترات راحة قصيرة.

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